﻿﻿ На вече у Рады собралось несколько сотен сторонников Саакашвили

Марш сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоялся в центре Киева, его участники дошли до здания Верховной рады для проведения народного вече, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники акции требуют принять законы об импичменте и антикоррупционном суде. По данным полиции, в ней приняли участие около 400 человек. Согласно заявке организаторов, на марш должны были выйти более тысячи митингующих.

Акция была мирной, ее участники прошли по центральным улицам Киева от Михайловской площади через Майдан Незалежности (Площадь Независимости). По дороге к Раде они почтили память погибших во время массовых беспорядков в 2014 году.

Среди участников шествия находился Саакашвили, он заявил, что пришел с женой и ребенком.

Участники марша подошли к палаточному городку сторонников экс-президента Грузии возле здания Верховной рады Украины, где запланировано народное вече, Саакашвили заявил, что на нем будет объявлен "решительный план дальнейших действий".

Митинги у Рады начались 17 октября. Сейчас акцию протеста активно поддерживают только сторонники Саакашвили.

Во время предыдущего выступления у Рады 7 ноября политик заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту страны Петру Порошенко, если власти продолжат игнорировать требования участников акции.

Согласно конституции, импичмент может быть объявлен, если президент совершил госизмену или другое преступление.