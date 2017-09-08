﻿ Беженцам из Мьянмы выделят 7 млн долларов из фонда ООН

По его словам, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

Он также призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность бегущим из Мьянмы.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцам - и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.