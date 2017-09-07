﻿ Подземный взрыв произошел в Лос-Анджелесе

По предварительным данным, под дорогой взорвался газ, который скопился в канализации.
Сильный взрыв потряс жителей Лос-Анджелеса. Он раздался под землей на одной из улиц, передает "МИР 24".
Взрывной волной сорвало люки канализации и разрушило часть мостовой. Град асфальта обрушился на припаркованные автомобили. Людей рядом не было, никто не пострадал.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.