﻿ WhatsApp добавит платные функции

Не исключается возможность появления рекламы в мессенджере.

Мессенджер WhatsApp, которым владеет Facebook, собирается начать взимать плату с компаний за использование некоторых возможностей, пишет 3Dnews.

Среди них - функции, которые обеспечивают беспроблемную связь между предприятиями и их клиентами, рассказал главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема (Matt Idema) сайту Fox Business. Также компания выпустит бесплатное приложение WhatsApp Business для небольших предприятий.

"Мы хотим создать базовую основу для того, чтобы люди могли писать компаниям и получать желаемые ответы, - заявил Идема. - В будущем мы намерены взымать с предприятий плату".

В отличие от Facebook Messenger, который приносит основной доход за счёт рекламы, модель монетизации WhatsApp будет основываться на функциях простой обработки клиентских запросов и отправки подписчикам уведомлений с информацией об авиаперелётах, подтверждениями доставки и так далее. Отличить компанию от индивидуального пользователя можно будет по специальному значку.

Стоит отметить, что Идема не исключает возможность появления в WhatsApp рекламы. Но если это и произойдёт, то позже.

Чтобы связаться с клиентом, компания сперва должна будет получить подтверждение от пользователя. Представитель WhatsApp подтвердил, что при желании можно будет запретить тому или иному предприятию присылать вам сообщения.

Согласно ряду отчётов, компании в нескольких странах уже тестируют новые возможности. Одним из первых гигантов, получивших доступ к бизнес-функциям, стала нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines.

Больше подробностей разработчики пообещали раскрыть в публикации в официальном блоге, которая появится в следующий вторник.