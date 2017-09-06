﻿ WhatsApp добавит платные функции

WhatsApp добавит платные функции

Автор:
WhatsApp добавит платные функции

Не исключается возможность появления рекламы в мессенджере.

Мессенджер WhatsApp, которым владеет Facebook, собирается начать взимать плату с компаний за использование некоторых возможностей, пишет 3Dnews.

Среди них - функции, которые обеспечивают беспроблемную связь между предприятиями и их клиентами, рассказал главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема (Matt Idema) сайту Fox Business. Также компания выпустит бесплатное приложение WhatsApp Business для небольших предприятий.

"Мы хотим создать базовую основу для того, чтобы люди могли писать компаниям и получать желаемые ответы, - заявил Идема. - В будущем мы намерены взымать с предприятий плату".

В отличие от Facebook Messenger, который приносит основной доход за счёт рекламы, модель монетизации WhatsApp будет основываться на функциях простой обработки клиентских запросов и отправки подписчикам уведомлений с информацией об авиаперелётах, подтверждениями доставки и так далее. Отличить компанию от индивидуального пользователя можно будет по специальному значку.

Стоит отметить, что Идема не исключает возможность появления в WhatsApp рекламы. Но если это и произойдёт, то позже.

Чтобы связаться с клиентом, компания сперва должна будет получить подтверждение от пользователя. Представитель WhatsApp подтвердил, что при желании можно будет запретить тому или иному предприятию присылать вам сообщения.

Согласно ряду отчётов, компании в нескольких странах уже тестируют новые возможности. Одним из первых гигантов, получивших доступ к бизнес-функциям, стала нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines.

Больше подробностей разработчики пообещали раскрыть в публикации в официальном блоге, которая появится в следующий вторник.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.09.2017, 12:23
  
WhatsApp перестал работать в Казахстане 5
03.08.2017, 10:51
  
Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp
25.07.2017, 12:26
  
Дорога ​Актобе - Уральск станет платной 6
17.07.2017, 09:45
  
Через ​WhatsApp можно теперь пересылать любые файлы 1
05.07.2017, 16:11
  
Нанимателям арендных квартир выдадут уникальный код
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Меркель забросали помидорами на предвыборном выступлении
Дуров рассказал о попытках ФБР завербовать его
Ученые узнали, когда люди начинают ненавидеть свою работу 1
В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы 2
Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме 6
106-летнюю беженку депортируют из Швеции
Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой
Почти 90 тысяч рохинджа покинули Мьянму
Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка
В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма