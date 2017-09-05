﻿ В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы

В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы

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В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы

Журналисты ВВС провели расследование, которое доказало что не все фотографии с места событий в Мьянме являются правдивыми, пишет zakon.kz.

Также в ВВС отметили, что не всем журналистам разрешен въезд в страну, поэтому получить какие-либо документальные фото затруднительно.

29 августа премьер-министр Турции Мехмет Шимшек опубликовал в Twitter четыре фотографии, призывая остановить насилие и "этническую чистку народа Рохинджа". Пост с фото ретвитнули более 1600 раз и лайкнули более 1200 читателей. Через три дня он удалил пост. Выяснилось, что фотографии недостоверны.

Так, журналисты ВВС установили, что на первой фотографии люди стали жертвами разрушительного Циклона Наргиса в мае 2008 года. Второе фото было снято в Ачехе, Индонезия, в июне 2003 года, фотографом, работающим в Reuters. Фото с двумя младенцами, плачущих над телом их матери, из Руанды. Снимок сделан Альбертом Фачелли и получило премию World Press. На четвертом фото изображены жертвы недавнего наводнения в Непале.

Ранее Комиссия по правам человека ООН провела собственное исследование предполагаемых нарушений прав человека в штате Ракхайн. В Комиссии решили не использовать предоставляемые фотографии и видео, так как они являются недостоверными.

"В Мьянме существует серьёзный конфликт, имеются жертвы и нужно вмешательство для спасения людей. Однако социальные сети полны дезинформации, которые не помогут уладить конфликт, а только распалят напряжение", - говорится в статье.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870

"Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?" - с таким названием вышла статья на ВВС 4.09. Удивительно, но понравилось стремление к объективности в этом западном СМИ. Нет явно выраженной позиции "против, за". Информация подана так, что располагает к размышлениям, анализу, а не слепой вере и размахиванию "флагами свободы", как спешат делать не только комментаторы, но и многие политики. Тут все тоньше и глубже (впрочем как и на Ближнем Востоке, или корейском полуострове).

ПС. Мог бы поставить для рейтинга ВВС за сегодня только за этот материал 5 (но предположу, что все-таки это случай, не закономерность).

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05.09.2017, 18:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
эксмпертов и т.п много на сегодня, есть официальные данные которые озвучили(всегда конечно заниженные) может быть даже есть фотки "левые" даже по 1 каналу если пускали для пропаганды истории про мальчика, не исключаю, что в этой каше из видео убийств,что-то из прошлых лет с 2012 года или с других мест, цинизм зашкаливает некоторых  которые копают, когда есть и подтвержденные, причем много таких данных. Надо видимо,чтобы реально в качестве НД в онлайн режиме вещать. Начинается мол рохинья сами виновны и т.д, в чем виновны те дети и старики или женщины? ладно уже привык,что при слове мусульманин у многих пелена и пофиг,никогда не сознаются но рады такому событию. там происходит массовые кровопролитие которое надо остановить.
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05.09.2017, 18:37
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