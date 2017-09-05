﻿ 106-летнюю беженку депортируют из Швеции

106-летнюю беженку депортируют из Швеции

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106-летнюю беженку депортируют из Швеции

Она проделала трудное путешествие через пустыни и леса, передвигаясь пешком и на поездах, прежде чем попасть в Швецию, пишет life.ru.

Когда пожилая женщина узнала о том, что ей отказали в предоставлении убежища, её здоровье стало стремительно ухудшаться.

В скандинавскую страну Бибихал попала в 2015 году вместе с большой группой других беженцев. Последние два года она и 11 членов её семьи провели в небольшой деревушке Хова в центральной части страны.

Письмо с отказом в предоставлении убежища семья Узбеки получила во время Рамадана. Родственники долгое время скрывали от женщины правду, чтобы не расстраивать её. Когда же они всё-таки рассказали об этом, здоровье самой старой беженки в мире стало стремительно ухудшаться.

В шведском агентстве по миграции подтвердили, что решение о высылке Бибихал Узбеки уже принято. Кроме того, там добавили, что "преклонный возраст сам по себе не даёт оснований для получения убежища". Впрочем, семья женщины уже заявила, что намерена оспорить решение миграционных властей.

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