﻿ Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов

Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов

Автор:
Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов

Президент США Дональд Трамп поддержал противников правых взглядов в Бостоне, заявив, что страна "излечится" после массовых протестов, передает РИА Новости.

"Наша страна была расколота на протяжении десятилетий. Иногда нужен протест, чтобы излечиться. И мы излечимся и станем сильнее, чем когда-либо", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что "хочет аплодировать митингующим против фанатизма и ненависти в Бостоне".

Накануне в Бостоне (штат Массачусетс) прошли митинги сторонников правых взглядов и их оппонентов. Число участников акций достигло нескольких тысяч, во время манифестаций были задержаны 27 человек. Как отметили полицейские, никто не пострадал.

Акции в Бостоне состоялись через неделю после событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Тогда ультраправые вышли на улицы в знак протеста против переноса памятника генералу армии Конфедератов Роберту Эдварду Ли. Вскоре между сторонниками правых и левых взглядов начались столкновения. В результате беспорядков один человек погиб, еще 34 пострадали.

После митингов в Шарлоттсвилле Трамп заявил, что осуждает насилие "с обеих сторон". Президент высказался против сноса памятников и обвинил СМИ в попытках переписать историю. Трамп отметил, что под теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону, и Томасу Джефферсону.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.08.2017, 16:50
  
США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России
21.08.2017, 09:23
  
В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете
17.08.2017, 15:34
  
Трамп отправил на EXPO президентскую делегацию 1
16.08.2017, 15:24
  
Боец ММА скончался после боя в США
15.08.2017, 14:28
  
Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России
​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае
Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии
В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете
ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте
В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях
Пятилетний мальчик отправил "чертёж" своей ракеты в NASA и получил ответ
Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре
Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии
Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку