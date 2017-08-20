﻿ Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов

Президент США Дональд Трамп поддержал противников правых взглядов в Бостоне, заявив, что страна "излечится" после массовых протестов, передает РИА Новости.

"Наша страна была расколота на протяжении десятилетий. Иногда нужен протест, чтобы излечиться. И мы излечимся и станем сильнее, чем когда-либо", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что "хочет аплодировать митингующим против фанатизма и ненависти в Бостоне".