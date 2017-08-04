﻿ ​Кошек и собак обвинили в ухудшении экологии в США

​Кошек и собак обвинили в ухудшении экологии в США

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​Кошек и собак обвинили в ухудшении экологии в США

В стране насчитывается около 163 миллионов собак и кошек.

Географ Грегори Окин из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе подсчитал, сколько потребляют пищи домашние животные в США, передает Lenta.ru.

По мнению специалиста, количество еды соответствует аппетитам пятой части всего населения страны, что вредит климату всей планеты из-за увеличения парниковых газов в атмосфере.

На производство мяса и кормов около 163 миллионов кошек и собак, которые официально зарегистрированы в США, уходит огромное количество энергии и воды. Почва подвергается эрозии, а водоемы загрязняются. Общее количество отходов ученый сравнил с жизнедеятельностью более 6,5 миллиона человек. А выбросы метана и оксида азота от пушистых питомцев он приравнял к 64 миллионам тонн углекислого газа.

Географ призвал американцев сократить количество домашних животных или поменять им корм. Для этого следует отказаться от специальных кормов и предложить четвероногим остатки хозяйских блюд.

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