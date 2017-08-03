﻿ На военном складе в Абхазии произошел взрыв

Пострадали 60 человек. Погибли две россиянки.

При взрыве на военном складе в Абхазии погибли две россиянки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

"Велись поиски троих человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших - Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга", - сказал Ломия.

Также в больницу с переломом руки доставили Людмилу Дмитриеву, 1954 года рождения. Всех трех россиянок нашли сегодня в 6.00 мск.

В российском посольстве подтвердили эту информацию.

Взрывы прогремели в складских помещениях Минобороны в населенном пункте Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду. Пострадали 60 человек, в том числе 27 россиян, их жизни ничего не угрожает. При этом российское посольство заявляло о 35 пострадавших гражданах страны. В основном люди получили осколочные ранения - от снарядов, битого стекла и камней.

Власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве, в том числе россиянам.