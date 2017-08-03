﻿ Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"

Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"

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Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"

Трамп также раскритиковал решение Конгресса лишить главу государства права единолично снять с России санкции.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными, передает ТАСС.

"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", - отмечает Трамп.

Он, в частности, выделяет раздел, согласно которому США не признают "незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья".

"Эти положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы", - отмечает хозяин Белого дома.

Помимо этого, Трамп также раскритиковал решение Конгресса лишить главу государства права единолично снять с России санкции.

При этом президент выражает надежду, что реализация закона не помешает "работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Бедный Трамп...

А разве не США проводит агрессивную и дестабилизирующую политику в мире, начаюшуюся ещё до момента своего образования как государства...?
Где права индейцев на свою территорию? wink
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03.08.2017, 15:59
фото пользователя 1870
1870
воистину - "лошадь пошла поперек борозды, и ей до ..зды, и ему до ..зды". Пардон, конечно, уважаемые читатели. Раньше так выражали неуправляемую ситуацию.
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03.08.2017, 20:26
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