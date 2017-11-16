﻿﻿ В Актобе отметят День против насилия над женщинами

С 25 ноября по 10 декабря в Актюбинской области пройдет акция «16 дней без насилия в отношении женщин», передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 72-86-71, 72-97-13.
День против насилия отмечают с 1981 года. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Исторической предпосылкой к этому дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.
По данным ООН, 35% женщин и девочек во всем мире подвергаются различным формам насилия в течение жизни.
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