﻿﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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- На Сельмаше будет новый мост, на Тургенева – тоннель
работы. Действующий мост признали аварийным
3 года назад, но по нему продолжают ездить.
- В Актобе остановки из бронированного стекла, сказал аким
Глава города объяснил, почему остановки без крыш и стен стоят больше миллиона.
- В автобусах вводят электронные билеты
Акимат ответил на просьбу автопарка поднять цены за проезд.
- Помогите найти маму!
Летом 1992 года 19-летняя девушка пришла в больницу, представилась Марией из Байганинского района и оставила младенца. Спустя 25 лет дочка ищет маму.
- Прокурор дал взятку 40 тысяч долларов
Вчера суд дал санкцию на его арест.
- Врачи 80+
В нашей области 326 врачей и медсестёр – пенсионеры. Врачи, которым по 70, 80 и более лет, восполняют дефицит медицин ских кадров.
- «Диапазон» станет ещё полезнее и содержательнее
Со следующего номера газета «Диапазон» объединится с рекламным еженедельником «Среда». Читатели и рекламодатели получают от этого несколько плюсов.
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