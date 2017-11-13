﻿﻿ День памяти жертв ДТП пройдет в Актюбинской области (Видео)

За 10 месяцев 2017 года произошло 102 ДТП с участием детей. Из них двое погибли, передает «Диапазон» со ссылкой на ДВД области.

В каждое третье воскресенье ноября в Казахстане, как и во всем мире, проходит день памяти жертв ДТП. Отмечать этот день в 2005 году предложила Генеральная Ассамблея ООН.

С 13 по 19 ноября пройдет неделя, направленная на привлечение внимания к безопасности на дорогах.

В первый день МПС ДВД Актюбинской области провели акцию «Стань заметней». Цель акции - привлечь внимание взрослых к необходимости использования детьми светоотражающих элементов.

Также с 13 по 16 ноября пройдет конкурс «Заботливая мама».

14 ноября планируется акция «Ваш пассажир - ребенок».