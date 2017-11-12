﻿﻿ Жители Жанаозена самостоятельно построили дорогу в новом микрорайоне

В новом микрорайоне "Мунайлы" города Жанаозен жители, устав от грязи по колено, на своей улице построили дорогу за собственные деньги.

Жители нового микрорайона "Мунайлы" города Жанаозен Мангистауской области построили дорогу за свои деньги, сообщает телеканал "Хабар 24". Жилой массив построили недавно, но подвести к нему дороги не успели.

Построить дороги своими силами дружные соседи решили три месяца назад. Раньше по улице невозможно было ни пройти, ни проехать. Устав от непролазной грязи, жители собрали деньги, сами закупили необходимые материалы, наняли компанию и спецтехнику. Работы по строительству завершились недавно. Теперь жители стараются поддерживать чистоту – даже расписали график дежурств по уборке дороги и на придомовых территориях.

"Когда я предложил идею самим построить себе дорогу, все 15 семей, которые проживают на этой улице, сразу же согласились. Теперь дети спокойно ходят в школу, машины свободно проезжают. А раньше здесь грязи было по колено. Мы всё предусмотрели, даже арыки сделали. Мне кажется, что если ты хочешь жить в чистоте и удобстве, то их, по мере возможности, можно обеспечить себе самостоятельно", – считает житель города Сундет Сариев.

Стоит отметить, что на этом жители улицы не хотят останавливаться: уже весной они планируют посадить деревья, разбить клумбы и сделать детскую площадку.