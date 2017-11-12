﻿﻿ Новые понятия появились в ПДД Казахстана с 11 ноября

С 11 ноября 2017 года вступают силу изменения и дополнения в правила дорожного движения, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КАП МВД РК.

В обновленные ПДД введены новые основные понятия: «прилегающая территория», «опережение», «велосипедная дорожка», «велосипедная полоса движения», «ограниченная видимость», «велосипедист», «такси», изменены термины «обгон» и «обочина», а также дополнены такие понятия, как «перекресток» и «мопед».

Так, согласно изменениям, прилегающая территория – это территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств. Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами.

В связи с этим, дополнено понятие перекрестка. Теперь выезд из прилегающей территории не является перекрестком, равно как и места пересечения (примыкания) с полевыми, лесными, выездами из жилых зон и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Появился новый термин опережение – движение транспортного средства со скоростью, большей, чем скорость движения транспортного средства, движущегося по соседней полосе, одного направления.

Изменилось понятие обгона. С 11 ноября т.г. обгон – это опережение движущегося впереди одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.

К мопедам теперь относятся двух- или трехколесное транспортное средство, не только снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 куб.см., но и с электрическим двигателем, имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч.

Понятие «обочина» также было изменено. Согласно обновленной редакции ПДД обочина – это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях.

Также введены следующие новые основные понятия, которые ранее отсутствовали в ПДД:

Велосипедист – лицо, управляющее велосипедом;

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги;

Велосипедная полоса движения – полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков;

Такси – легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

Ограниченная видимость – видимость водителем дороги менее 100 метров в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.