﻿﻿ Информацию об утечке радиации в Казахстане опровергли

Судя по уровням радиации, предполагаемая авария могла быть в Европе, но никак не в Казахстане.

В Минэнерго опровергли информацию о возможной радиоактивной утечке. Как заявил представитель ведомства - Тимур Жантикин, наша страна не имеет отношения к радиоактивному облаку, появившемуся в Европе в конце сентября, сообщает ТК "Астана".

По его словам, судя по уровням радиации, предполагаемая авария могла быть в Европе, но никак не в Казахстане. Кроме того, речь вообще не идёт об аварии на ядерном объекте, утверждает Жантикин. Иначе были бы выявлены совсем другие вещества. Например, цезий, а не рутений, использующийся в медицине, считают в Минэнерго.

"У нас ведётся радиоэкологический мониторинг Национальным ядерным центром. В Казахстане эти уровни гораздо ниже, чем в Европе. Поэтому заявление The Guardian, что якобы в Казахстане имела место авария, не совсем корректно. Потому что в Европе уровни в 1000 раз выше, чем зарегистрировано в Казахстане. Соответственно, авария была, может быть где-то в Европе, может где-то ещё. То есть не у нас", – заявил Минэнерго РК Тимур Жантикин.

Напомним, накануне The Guardian со ссылкой на данные института ядерной и радиационной безопасности Франции написала, что появившееся радиоактивное облако над Европой может быть результатом аварии на ядерном объекте в России или Казахстане. В частности, учёные полагают, утечка радиации произошла в последнюю неделю сентября. Российские власти также отрицают такую возможность.