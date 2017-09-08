﻿ Аптекаря наказали за продажу трамадола

Аптекаря наказали за продажу трамадола

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Аптекаря наказали за продажу трамадола

Оперативные действия были проведены на основании жалоб жителей ряда домов. Они неоднократно сообщали о том, что трамадол и аналогичные препараты продают свободно, передает "Уральская неделя".

"Тропикамед" и 10 капсул таблеток трамадол владелица аптеки отпустила без рецепта.

Владелица аптеки М. Кумаргалиева будет привлечена к административной ответственности по статье "Нарушение правил реализации лекарственных средств", сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Трамадол - психотропный опиоидный анальгетик, обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект. В Украине, Узбекистане и Беларуси трамадол включён в список наркотических средств.

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Все комментарии (1):
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bla bla bla
Когда у нас начнут штрафовать "наркоманские" аптеки. Продают трамадол и другие МПСО совершенно не стесняясь и не боясь. Очереди из нарколыг под аптеками и шприцы в подъездах в домах Актобе не новость.
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08.09.2017, 13:53
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