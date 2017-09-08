﻿ Актюбинцев зовут на субботник

9 сентября начинаются субботники, которые продлятся до 9 ноября, сообщает "Диапазон" со ссылкой на городской акимат.
Актюбинцев призывают очистить город и территории сельских округов от мусора, ликвидировать стихийные свалки, привести в порядок территории, принадлежащие предприятиям, организациям и объектам предпринимательства, привести в порядок дворовые и придомовые территории жилых массивов многоэтажной и индивидуальной застройки, побелить деревья и бордюры, покрасить заборное ограждение и скамейки и ежедневно поддерживать порядок на своей территории.
В субботниках примут участие работники предприятий и организаций всех форм собственности. Помимо этого, к ним привлекут учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов.
Отмечается, что в период двухмесячника прием твердо-бытовых отходов на городской свалочный полигон будет производиться без оплаты.
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