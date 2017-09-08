﻿ Гроза и сильный ветер ожидаются в Актобе

Гроза и сильный ветер ожидаются в Актобе

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Гроза и сильный ветер ожидаются в Актобе

8 сентября в Актобе ожидаются дождь с грозой, ветер до 18 м/с и возможен град. Об этом "Диапазону" сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

По области также синоптики прогнозируют грозу, шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, возможен град.

В Актобе днем температура воздуха составит +21..24, ночью +13..18 градусов.

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