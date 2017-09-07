﻿ Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

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Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров, пишет «Казах-Зерно»

Министерство сельского хозяйства Казахстана с иранской стороной согласовало ветеринарные требования на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины.

Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец - это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).

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Все комментарии (1):
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taxsist2
1000 голов получается примерно, нормально, в ОАЭ тоже пошла баранина.
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07.09.2017, 16:35
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