﻿ В Актюбинской области мошенник обманул продавца с помощью крупной купюры

Мошенником оказался 20-летний житель Карагандинской области, передает "Диапазон".
3 сентября молодой человек по пути в Актобе заехал в магазин села Кобда. Там он вошел в доверие и показал 10.000 купюру для покупки машинной запчасти, затем убрал деньги обратно в свой карман и взял сдачу 9.500 тенге. Заметив обман, продавец тут же позвонил в полицию.
Полицейские задержали парня по горячим следам по дороге в Актобе. Подозреваемый признал свою вину.
Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж".
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