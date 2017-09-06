﻿ Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами

Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами

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Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами

Дворник прославился на весь город еще зимой прошлого года. Тогда мужчина при помощи лопаты рисовал на снегу сердечки. В теплые летние дни свой инструмент он заменил кистью и краской, пишет sputniknews.kz.

Жителей и гостей столицы удивили подписи к ставшим привычными творениям местного дворника - дяди Саши.

На тротуарах Астаны, в районе проспекта Абылай хана, появились нарисованные надписи из священных текстов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
) как вот реагировать? в Казахстане запрещена религиозная пропаганда на улице.


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06.09.2017, 17:59
фото пользователя 1870
1870
А я то думаю, кто рисует. И симметрично так, как шаблоном. Правда с текстом не встречал, просто орнаментом. Первая мысль была - кскашники балуются или дорожники. Оказалось вон оно что
ПС. Насчет реагировать - необязательно наверно. Просто у кого-то время есть на это.
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06.09.2017, 19:17
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