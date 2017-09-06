﻿ 20 пьяных водителей задержали актюбинские полицейские

С 5 по 10 сентября в Актюбинской области проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель мероприятия - выявить «грубые» нарушения ПДД, сообщает «Диапазон».

За первый день актюбинцы около 400 раз нарушили ПДД, из них, 22 случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии и 98 превышений скорости.

Также полиция выявила 21 факт управления транспортным средством лишенными права управления.

Кроме того, возбуждены 2 уголовных дела за управление автомобилем в состоянии опьянения ранее лишенными права управления.