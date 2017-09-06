﻿ 2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области

2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области

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2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области

4 сентября в 18 км от пос. Сулукуль Айтекебийского района под огнем остались 3 человека, передает "Диапазон".

Во время тушения, на месте пожара обнаружили труп 41-летнего жителя Айтекебийского района. Также в центральную больницу с различными ожогами доставили еще двоих жителей. Из них 39-летний мужчина скончался в больнице.

Начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
люди выезжают тушить степь с утра, чтобы не сгорели запасы сена которое заготовили, недавно писали в Актобе зелло,что в районе Уила неделю горит, комментаторы там писали,что помощи от властей нет, женщины переживают за мужей, отцов,сыновей которые самостоятельно борятся с огнем.  много где степные пожары и в Кобде и Алибекмола, ехал с Алимбетовки тоже в районе Пацаева видел обгоревшие районы. Надо закупать МЧС привлекать вертолеты для тушения пожаров, договора или закуп. Люди гибнут, скотина, имущество горит.
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06.09.2017, 16:54
фото пользователя pcproman
pcproman
Да вся область погорела. Видел как местные своими силами пытаются потушить пожар, но всё тщетно. МЧС - это у нас одно название, паразит жрущий деньги, но ничего не делающий.
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06.09.2017, 21:26
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