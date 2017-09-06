﻿ В Актобе раскрыли убийство таксиста

В Актобе раскрыли убийство таксиста

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В Актобе раскрыли убийство таксиста

В ходе оперативных работ удалось задержать двоих 19-летних парней, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Погибший 55-летний житель города Актобе работал таксистом и перевозил клиентов на своем автомобиле. Машину с трупом полицейские нашли недалеко от места преступления.

Для раскрытия преступления привлекли более опытных сотрудников уголовного розыска. Известно, что добычей преступников стал сотовый телефон и портмоне.

По данному делу начато досудебное расследование.

Напомним, 17 августа примерно в 5 утра в красной «девятке» обнаружили труп 55-летнего актюбинца с признаками насильственной смерти.

Машина стояла вдоль трассы 41-го разъезда недалеко от АЗС «КазМунайГаз».

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