﻿ Главный педагог Актюбинской области уволилась с работы

Руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова написала заявление об увольнении. Свой уход она объяснила состоянием здоровья, сообщает "Диапазон".

Как стало известно "Диапазону" на этой неделе Сауле Умербекова оставила в облакимате заявление на увольнение по собственному желанию. Свое решение Сауле Рахимовна мотивирует состоянием здоровья.

Кто будет возглавлять управление образования, в акимате пока не сообщают.

49-летняя Сауле Умербекова руководила управлением образования с июня 2016 года. В период ее работы на должности главы ОблУО в Актобе появился лагерь, работающий весь год, частная физматшкола, построены школы и детсады по государственно-частному партнерству. Однако было и немало критики в ее адрес, в том числе и от руководства области. К примеру, на недавней августовской конференции аким области поднял вопросы кадров, закрытия школ и организации досуга школьников.