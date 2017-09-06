﻿ Главный педагог Актюбинской области уволилась с работы

Главный педагог Актюбинской области уволилась с работы

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Главный педагог Актюбинской области уволилась с работы

Руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова написала заявление об увольнении. Свой уход она объяснила состоянием здоровья, сообщает "Диапазон".

Как стало известно "Диапазону" на этой неделе Сауле Умербекова оставила в облакимате заявление на увольнение по собственному желанию. Свое решение Сауле Рахимовна мотивирует состоянием здоровья.

Кто будет возглавлять управление образования, в акимате пока не сообщают.

49-летняя Сауле Умербекова руководила управлением образования с июня 2016 года. В период ее работы на должности главы ОблУО в Актобе появился лагерь, работающий весь год, частная физматшкола, построены школы и детсады по государственно-частному партнерству. Однако было и немало критики в ее адрес, в том числе и от руководства области. К примеру, на недавней августовской конференции аким области поднял вопросы кадров, закрытия школ и организации досуга школьников.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя дедок
дедок
Вполне может быть, что она просто не хочет участвовать в том ужасе, в который погружается наше образование.
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06.09.2017, 20:32
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
может стыдно стало за весь этот ужас, что творится в системе образования
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06.09.2017, 21:00
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