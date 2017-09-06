﻿ Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан"

В муке были черви, а срок годности молока истек два года назад.

80-летняя труженица тыла Мария Кукушкина из Алматы рассказала, что подарок ей преподнесли представители партии "Нур Отан" этим летом. Но срок годности крупы истёк еще в 2016 году. Пожилая женщина признаётся, что сталкивается с подобным впервые, сообщает "31 канал".

По словам пенсионерки, партийцы всегда уделяют ей внимание. Не без их помощи за последние полгода бабушке дважды прооперировали глаза.

"Вижу чёрное. Это червяк ползёт. Смотрю - ещё один. Поплакала. Обиделась, конечно. Неужели мы, ветераны, заслужили это, когда во время войны голодали и колоски собирали?" - вспоминает Мария Кукушкина.

Молоко бабушка выпила, так и не обратив внимания на срок годности, который истёк ещё в 2015 году. К счастью, обошлось без отравления.

"Эта бабушка - инвалид, мы её знаем и помогаем как можем. Бизнесменов попросили откликнуться. Продуктовую корзину сделали и отнесли. Мы очень сожалеем. Всё выяснять будем, как так получилось. У бабушки будем просить прощения", - сообщил представитель партии "Нур Отан".

Как выяснилось, в этот раз формирование продуктовой корзины нуротановцы доверили предпринимателям. Узнав о том, что продукты попались просроченные, партийцы обещали разобраться с этим.