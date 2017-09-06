﻿ Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан"

Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан"

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Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан"

В муке были черви, а срок годности молока истек два года назад.

80-летняя труженица тыла Мария Кукушкина из Алматы рассказала, что подарок ей преподнесли представители партии "Нур Отан" этим летом. Но срок годности крупы истёк еще в 2016 году. Пожилая женщина признаётся, что сталкивается с подобным впервые, сообщает "31 канал".

По словам пенсионерки, партийцы всегда уделяют ей внимание. Не без их помощи за последние полгода бабушке дважды прооперировали глаза.

"Вижу чёрное. Это червяк ползёт. Смотрю - ещё один. Поплакала. Обиделась, конечно. Неужели мы, ветераны, заслужили это, когда во время войны голодали и колоски собирали?" - вспоминает Мария Кукушкина.

Молоко бабушка выпила, так и не обратив внимания на срок годности, который истёк ещё в 2015 году. К счастью, обошлось без отравления.

"Эта бабушка - инвалид, мы её знаем и помогаем как можем. Бизнесменов попросили откликнуться. Продуктовую корзину сделали и отнесли. Мы очень сожалеем. Всё выяснять будем, как так получилось. У бабушки будем просить прощения", - сообщил представитель партии "Нур Отан".

Как выяснилось, в этот раз формирование продуктовой корзины нуротановцы доверили предпринимателям. Узнав о том, что продукты попались просроченные, партийцы обещали разобраться с этим.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
Вот такие факты (если действительные, в чем сомневаться сложно, все-таки вера в отечественные СМИ присутствует), заслуживают нашего порицания более. Сам неоднократно участвовал в таких мероприятиях, и чтоб так отнестись... Святое дело обгадили, есть же такие формалисты-недотепы.
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06.09.2017, 12:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
косякнули, не думаю,что специально, обычное головотяпство, специально просроченное покупать бизнесменам тоже зачем? чтобы потом встревать. Фронтовиков тоже поздравляли от нашей организации не раз, ходили по домам, их мало осталось через совет ветеранов к бабушке тоже приходили к моей, хотя достаточно и ни в чем не нуждалась ей было приятно, даже когда один раз не пришли, она спрашивала(созваниваются с дрг ветеранами тыла и т.д) сами дома сделали подарки попросили братишек прийти поздравить. Внимание важно для пожилых.
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06.09.2017, 12:19
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