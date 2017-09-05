﻿ Указывать возрастные ограничения на книгах и журналах предложили в Казахстане

Указывать возрастные ограничения на книгах, газетах, журналах и видео в социальных сетях предлагают казахстанские депутаты, передает телеканал «Хабар».

Об этом сообщила сенатор Бырганым Айтимова. По ее словам, маркировка позволит максимально защитить детей от негатива. Сейчас законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», находится на рассмотрении в нижней палате Парламента.