﻿ Понижение температуры ожидает актюбинцев в ближайшие дни

Понижение температуры ожидает актюбинцев в ближайшие дни

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Понижение температуры ожидает актюбинцев в ближайшие дни

С 10 по 12 августа синоптики обещают в Актобе понижение температуры до 25 градусов, возможны осадки и ветер, сообщает "Диапазон" со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В Казахстане местами ожидаются грозы, в отдельных районах - сильный дождь, возможен град и шквалистый ветер. На севере и востоке температура понизится до 12-17, местами 23-28 тепла, на западе и юге до 23-28, местами 33 тепла", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, на территорию Казахстана окажет влияние глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

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