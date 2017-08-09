﻿ Актюбинца год лечили от дисбактериоза, а оказалось опухоль кишечника

Актюбинца год лечили от дисбактериоза, а оказалось опухоль кишечника

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Актюбинца год лечили от дисбактериоза, а оказалось опухоль кишечника

Родственники больного связались с профессором из Индии. Сегодня, 9 августа, он проводит операцию в областной больнице Актобе.

Профессор Ривачанд Сиддачари работает главным хирургом отдела трансплантации клиники «Госпиталя Манипал» в городе Бангалор в Индии. Об этом «Диапазону» сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

Операцию проводят пациенту, который с 2015 года страдал расстройствами кишечника. Длительное время он обследовался у разных специалистов, они писали в заключении, что у больного дисбактериоз, состояние не улучшалось Только через год в декабре 2016 года в онкоотделении у больного диагностировали опухолевое поражение кишечника. К этому моменту пациент похудел на 25 килограммов. С января 2017 года пациент получил 18 курсов лучевой терапии и 14 курсов химиотерапии.

Как сообщили в облздраве, в июне мужчина поступил в с диагнозом кишечная непроходимость. Его оперировали, недавно попытались провести радикальную операцию, но не безуспешно.

«Родственники пациента вместе с врачами вышли на профессора Р.Сиддачари, который после ознакомления со всеми лабораторными данными и данными инструментальных исследований, принял решение помочь нашему гражданину и выполнить мастер-класс по представленному сложному онкологическому случаю», - сообщили в облздраве.

К 15 часам операция еще продолжалась.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
тетку прооперировали в областной также кишечник говорили, после операции месяц прожила и умерла, что на самом деле кто знает, может ошибка врача. у друга сестре сделали операцию, добазарились с профессором, башлянулись соответственно, тоже не помогло, когда повезли в РФ Москву выяснилось,что вскрыли и зашили тупо на месте и ситуация критичная, там сделали повторно, потом реабилитация и т.д. Потом  долго судились и еле доказали, что вина профессора, для этого пришлось вызывать этих московских врачей, их возить в Астану подтверждать их дипломы и квалификацию в РК, все расходы связанные с перелетами, проживанием и т.д оплатили но у него бабки есть, комерсы,а таких кто вообще даже в области не сможет ходить что либо доказывать сколько.
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