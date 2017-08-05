﻿ Казахстанцев возмутил рекламный ролик со стюардессами (ВИДЕО)

Казахстанцев возмутил рекламный ролик одной известной компании по онлайн-сервисам. Это стало одной из самых обсуждаемых тем в Казнете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В вышедшем рекламном ролике обнаженные стюардессы рассказывают о предложениях известнейшей компании по предоставлению онлайн-сервисов в сфере бронирования авиабилетов. При этом некоторые места прикрыты рекламной информацией и шапочками-пилотками.

Реакция более половины казахстанских пользователей Facebook оказалась негативной. В Сети стал популярным манифест стюардессы, осуждающей ролик.

«Я стюардесса! Летаю больше 11-ти лет! Меня оскорбляет реклама (даже тегать не хочу сайт) унижающая мое дело! Уважаемые «креативщики» которые додумались выставить мою профессию в таком гадком свете! А вы знаете, что я на борту воздушного судна, каждый день рискую своей жизнью и здоровьем для обеспечения Вашей безопасности? А вы знаете, что от моего профессионализма зависит, вернется гость к нам в страну, или нет? Догадываетесь ли вы, что уровень моей подготовки растет и муштруется несколько раз в год! Ваша реклама - плевок мне в лицо!» - пишет Асель Калыкова.

О реакции на ролик написали все мировые СМИ, в том числе британские, европейские, российские. Конкуренты также приняли этот рекламный ход на вооружение.

Не заставили себя долго ждать в самой компании. Руководитель сервиса прокомментировал возникший негатив на своей странице в Facebook.

«Напишу про наш ролик. Во-первых, снимали действительно то, что сняли. Во-вторых, сексизма в рекламе нет, снимали и девушек, и парней, есть второе видео с парнями. В-третьих, да, ролик смелый и эпатажный, но мы не хотели задеть чьи-либо чувства, сожалеем, если так вышло. В рекламе показывается ровно столько, сколько вы можете увидеть на любом пляже или в бассейне. Вы же не нападаете на девушек в коротких юбках и людей в купальниках? Давайте быть последовательными. Красивые девушки, эффектные парни, спасибо им за смелость. Кстати, на съемках все были одеты. Также хочу поблагодарить людей, которым понравился наш ход.»,- написал директор Chocotravel Николай Мазенцев.