﻿ 14 лет в детдоме при живой маме: стали известны подробности шокирующей истории

14 лет в детдоме при живой маме: стали известны подробности шокирующей истории

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14 лет в детдоме при живой маме: стали известны подробности шокирующей истории

В детдоме за эти годы с девочкой встречались потенциальные усыновители, но как-то не сложилось.

Выяснились новые подробности в деле незаконного лишения девочки родительской заботы в Акмолинской области. Мать 14 лет не знала о том, что ее дочь выжила после родов, передает МИА «Казинформ».

По данным социального педагога Детского дома Акколя Асимы Кудайбергеновой, девочку зовут Бакыт, в их детдоме воспитанница находится с 2009 года.

«К нам Бакыт перевели из Щучинского детского дома в 2009 году. Девочка родилась в Кокшетау. До встречи с матерью девочка училась в спецшколе-интернате для детей с нарушениями зрения в Караганде», - сказала Асима Кудайбергенова.

По ее словам, в детдоме за эти годы с девочкой встречались потенциальные усыновители, но как-то не сложилось. В настоящее время, мама забрала дочь-подростка домой в Енбекшильдерский район.

Напомним, областная прокуратура провела анализ состояния законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в результате чего был выявлен факт того, что на протяжении 14 лет время при живом родителе девочка воспитывалась в детских домах. Ребенок родился весом 950 грамм, состояние при рождении было крайне тяжелое, и он был переведен в реанимационное отделение.

Матери девочки в перинатальном центре сообщили о смерти ребенка в связи с недовесом. Поэтому дальнейшей судьбой ребенка она не интересовалась. А сотрудниками перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка. Как сообщили в прокуратуре, в отношении работников перинатального центра инициирована проверка.

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