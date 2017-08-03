﻿ Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

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Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

На совещании Координационного совета по охране здоровья населения рассмотрели проблемы вакцинации детей, сообщает "Диапазон" со ссылкой на Актобе Акпарат.

Участники обсудили итоги разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.

Родители не желают прививать своих детей, по разным причинам и это остается проблемой. Путем разъяснительных работ удалось привить 182 ребенка из 1686 не привитых.

"Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие," - отметил Ербол Нургалиев, заместитель акима области.

67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.

Во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по работе с такими родителями.

На совещании было отмечено, что необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.

"Необходимо объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья" - отметил Ербол Нургалиев.

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Все комментарии (15):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
В Казахстане новорожденному младенцу в первые четыре месяца жизни положено сделать 15 прививок! Причем, две самые тяжёлые из них – от туберкулёза и вирусного гепатита буквально в первые дни. Такого количества вакцин в первый год жизни не делают нигде в мире.

https://yvision.kz/post/401514
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03.08.2017, 16:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Врачи говорят, что в Казахстане случается всего 4% поствакцинальных осложнений. Но никто из медиков не может гарантировать, что ваш ребёнок не попадёт в эти 4%. Они убеждают, что по статистике большинство детей хорошо переносит прививки. Но это, как средняя температура по палате – ни о чём. Выходит, мне предлагают сыграть в «русскую рулетку», поставить на кон жизнь моего малыша – выживет он после прививки или не выживет, останется здоровым или превратится в инвалида. Подталкивают меня - колите наугад. Причём, многие по незнанию так и делают.
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03.08.2017, 16:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Медики признают, что прививка не защищает от инфекции. Они говорят, что привитый ребёнок всё равно может заразиться, но в отличие от непривитого малыша, болезнь перенесёт значительно легче. В то же время, в прошлом году в Павлодаре умер от туберкулёзного менингита ребёнок, который был вакцинирован БЦЖ. Понято, что и это индивидуальный, «единичный» случай. Но, возвращаясь к пункту 2, пропагандисты вакцинации не могут гарантировать здоровье даже привитому ребёнку!
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03.08.2017, 16:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Поголовная вакцинация детей проводится без учёта их индивидуального восприятия препаратов. Малышей, что в роддоме, что в детском саду, что в школе, повадились прививать, как скот – всем гуртом. Особенно страшно за новорожденных, которых ещё не обследовали, не изучили, что можно для их нежного организма, а что наистрожайше противопоказано. Во всех случаях, когда прививка дала осложнение, медики, как правило, заявляют родителям: болезнь у ребёнка уже была, а прививка лишь её обострила. До вакцинации родители, не настаивают на полном обследовании ребёнка по незнанию, слепо доверяя людям в белых халатах. В Павлодаре изучить здоровье новорожденного можно, сдав развёрнутый анализ крови и мочи. Состояние его иммунной системы придётся изучать в Омске или Новосибирске, и это очень дорого.
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03.08.2017, 16:41
фото пользователя taxsist2
taxsist2
мою дочь в садике привили в период аллергии от тубика, сейчас мы стоим на учете в аллергцентре, хроники, а тогда аллергию посчитали,как реакцию, полгода ходили контрольные сдавали. И потом в школе контрольные делали,чтобы доказать их же сцуко косяки. План есть по прививке, многомиллиардные бюджеты эта прививка и никому не дадут ломать систему. недавно была попытка Свидетелей иегова подвести,что дочка умерла изза отказа от крови,сейчас так грамотно по религиозным причинам. Законом предусмотрен отказ, и там не нужно обьяснять по какой причине, думаю подводится к тому,чтобы под соусом сперва верующих на законодательном уровне утвердить ответственность за отказ всех.
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03.08.2017, 16:46
фото пользователя taxsist2
taxsist2
вопрос, в Кандагаше было ЧП с заражением туберкулезом половины учащихся в 10 или 11 классе где-то год назад, сколько из них были не привитые ранее? Думаю,что все привиты скорее всего или большинство. Публикуйте пжл не только одну сторону медали и лоббирование интересов фармкампаний https://yvision.kz/post/401514
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03.08.2017, 17:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Мы живём в развивающейся стране третьего мира. Наш прожиточный минимум рассчитан по примеру самых бедных африканских стран. В США, к примеру, есть ряд высококачественных товаров, не для продажи в страны третьего мира. Это касается, в частности, и медикаментов. Мы, как и положено беднякам, вынуждены довольствоваться более дешёвыми и менее качественными товарами. Усугубляет наше и без того скромное снабжение государственная система закупок – тендеры, в которых выигрывает тот, кто предложит более низкую цену. Я считаю, что экономить на здоровье населения, а уж тем более детей – это преступно! Добивает эту картину коррупция, царствующая в нашем здравоохранении.

Дошло до того, что в 2011 году за коррупционные преступления на семь лет был осуждён министр здравоохранения Жаксылык Доскалиев, который ввёл в Казахстане практику этих многочисленных прививок и даже собирался штрафовать родителей за отказ.

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03.08.2017, 17:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
и как видим дело это живет и тема с штрафами или дрг видами карательных мер лоббируется т.к недавно буквально мне сказали,что в поселке за отказ от прививки врачи отказываются лечить детей т.е брать их на учет по месту жительства. Типа Вас тут нет тогда. 
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03.08.2017, 17:11
фото пользователя alexstar007
alexstar007
smile Прививки - инструмент геноцида. Пора всем прозревать и не верить бандерлогам (я врач и целитель с 1972г) Человечество тысячи лет жило без прививок...Главное-держать в норме иммунную систему. Однако это трудно...бандерлоги  травят продукты, воздух, воду...Просыпайтесь и прозревайте.
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03.08.2017, 17:30
фото пользователя beowolf
beowolf
Не только в геноциде дело, с помощью прививок проводятся генные эксперименты. Вон в Индии из ряда вон выходящие аномалии участились, рождаются мутанты. На нас ставят опыты через антибиотики и прививки. Заметьте одно поколение 80-88 года высокие и среднего роста в большинстве, 90- 98 низкорослые и выглядят по другому лица более детские и тд.
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04.08.2017, 03:07
фото пользователя my.imya
my.imya
taxist2 Полностью согласна. Прививочный лист ребенка в школе напоминает бизнес-план. Раньше столько прививок не было! Хотя и в советское время было жесткое лоббирование прививок. Были и осложнения, и смертные случаи, явные учитывались, но если можно, то отбивались вовсю, не фиксировались. У подруги, кот. сама медсестра, после прививки у сына - на коже пятна, шелушения, зуд. Сказали - это мамаша, вы видно не заметили, и раньше было. Как будто можно не заметить у ребенка 1 года, на руках все время! Как будто он у нее в чулане лежит, раз в три дня достает и кормит.
Институты разрабатывают, фабрики выпускают, бюджет финансирует - целая цепь коммерческого цикла, люди, зарплаты, и т.д - никто просто так не отступит!
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04.08.2017, 10:02
фото пользователя my.imya
my.imya
Только ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие должно быть на прививку. А у нас опять - презумпция согласия. Не отбился, привили. Есть прививки, с которыми я согласна. Но есть те, что категорически нет. Какова у нас ситуация с вирусным гепатитом В, что надо делать младенцам прививки? Еще вспомнила, как у нас же дети от БЦЖ пострадали, вроде опять при том же министре, про них кто вспоминает.
Какова эпид.ситуация и по остальным болезням, статистика осложнений после прививок, заболеваний привитых, если б еще объективно было. А уровень иммунитета наших детей, и без статистики виден, насколько выросло число аллергии. А уж про отдаленные последствия после прививок вообще не говорится.
Да, очень массированное давление идет на прививание, под соусом религиозных заблуждений (хотя 21% - религия не при чем), очень опасная тенденция.
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04.08.2017, 10:33
фото пользователя taxsist2
taxsist2
пусть озвучат сколько назначений лекарств дают по рекомендации мед.представителей, какие от мед.представителей получены подарки,в каждой поликлинике можно если внимательно приглядеться увидеть молодых девушек, которые с сумками или пакетами сидят в очереди(как раньше уже не ломятся
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04.08.2017, 17:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
) но здороваются со многими врачами, могут зайти в один кабинет потом в другой при этом на руках нет мед.книжки. Это те люди которые продвигают лекарства которые потом нам впихивает,как панацею Ваш врач. Фармкампании как сетевые дают каждому медпредставителю под жопу машину, оплата сотовых, проводят треннинги за рубежом при этом у каждого медпредставителя план продаж на то или иное лекарство и судя по увеличивающему обьему фармкампаний и обновление автопарка дела у них идут очень хорошо. Та девушка которую осудили за получение денег у главного закупщика,утверждала,что подарила мед.оборудование такого рода подарки не просто так, также поступают мед.представители с врачами дарят халаты, инфостенды, тонометры и т.д. некоторые даже напрямую монетизируют количество выписанных рецептов, могут отправлять в турпоездки и т.д. Поэтому отказ от вакцинации это удар по кошельку т.к вакцинация это уже давно утрамбованная и готовая тема по продаже сразу 
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04.08.2017, 17:29
фото пользователя taxsist2
taxsist2
миллионных партий вакцин и тут надо применять разные методы внедрения на законном уровне штрафов или карательных мер,чтобы сделать обязательным вакцинацию, на первом этапе сойдет тема с верующими, далее надо внедрить обязаловку для всех. Кстати в некоторых районах врачи уже занимаются самоуправством,детей верующих отказываются лечить, брать на учет мотивируя, что должен получить все вакцины. Хотя по закону отказаться на данное время имеет право гражданин без указания причин.
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04.08.2017, 17:29
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