﻿ Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

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Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

В областной полиции прокомментировали видео со «свадебным» вертолетом, передает ИА «NewTimes.kz».

«На данный момент видео изучается, как будет подробная информация, мы вам сообщим», - прокомментировали в ДВД ЮКО.

Напомним, в Сети появилось видео свадебной гулянки с участием элитных иномарок и вертолета.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Надо же как-то проявить свою крутизну...
И главное ни одного патруля...)))
Видно договоренность всё таки была...wink
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03.08.2017, 16:24
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