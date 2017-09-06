﻿ "Телефонный террорист" из Жанаозена сядет на 2 года

"Телефонный террорист" из Жанаозена сядет на 2 года

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"Телефонный террорист" из Жанаозена сядет на 2 года

В суде он признал свою вину полностью, сообщает lada.kz.

Подсудимый, будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер "102", и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра "Зиба", в микрорайоне "Самал" города Жанаозен, и указал, что "бомба взорвется через 5-6 минут".

Подсудимого признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы.

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