﻿ В ДВД Алматы рассказали о парне совершившем самоподжог

От сильных ожогов парень скончался в реанимации.
Полицейские выясняют обстоятельства и причины самоподжога выпускника детского дома. Уже известно, что молодой человек ранее не раз пытался совершить суицид и был психологически болен, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Выпускник детдома жил в Доме юношества, он был сиротой.
В последнее время молодой человек часто впадал в депрессию. Он совершил самоподжог 27 августа у себя в комнате.
По словам друзей, он не раз пытался покончить жизнь самоубийством. К суициду, скорее всего, подготовился заранее, поскольку в комнате обнаружены остатки газового баллона. Молодому человеку около 30 лет, он был болен и состоял на учете в центре психического здоровья.
Факт зарегистрирован в ЕРДР, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.