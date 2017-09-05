﻿ В Алматы детдомовец совершил самоподжог

В Алматы детдомовец совершил самоподжог

Автор:
В Алматы детдомовец совершил самоподжог

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Информацию о самоподжоге подтвердили в ДВД города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре дел, следственный отдел УВД Ауэзовского района проводит расследование, в результате будут установлены обстоятельства и причина смерти.

По предварительной информации, молодой человек состоял на учете по состоянию психического здоровья», - сообщили в ДВД.

Выпускником какого Дома юношества являлся парень, уточняется.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2017, 11:32
  
Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан" 2
05.09.2017, 10:10
  
В Алматы накрыли цех по изготовлению поддельного алкоголя
05.09.2017, 10:08
  
В Уральске обнаружены трупы двух женщин и ребенка
04.09.2017, 16:12
  
В Екатеринбурге водитель УАЗа протаранил кинотеатр 7
04.09.2017, 11:12
  
Мать не заявила на насильника 8-летней дочери в обмен на ремонт дома 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
По предварительной информации, молодой человек состоял на учете по состоянию психического здоровья», - сообщили в ДВД.
Ответить
06.09.2017, 10:04
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ответ будет в этом русле? человек сам себя сжигать не будет просто так, это самый жестокий способ самоубийства, акт самосоожения это очень часто акт отчаяния или протест, понятно,что человек так поступающий в любом случае сломал себе психику и находился в крайне сложной ситуации. 
Ответить
06.09.2017, 10:06
Последние новости раздела
"Телефонный террорист" из Жанаозена сядет на 2 года
В ДВД Алматы рассказали о парне совершившем самоподжог
Раненому в глаз парню уральские врачи сохранили зрение
Девушка сбросилась с моста в Костанае
Экс-премьер Казахстана выйдет на свободу через две недели 1
6 кустов конопли мужчина прятал в стоге сена
В Уральске женщина скончалась предположительно от сальмонеллёза
В изнасиловании двоих детей павлодарка обвиняет набожного мужа
Бросившему ребенка головой о бетон мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
Глава МВД рассказал о реальных причинах беспорядков в Астане 1