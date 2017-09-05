﻿ Известную алматинскую бизнес-леди Адель Ким избил возлюбленный

Результатом вспышки ревности стал сломанный нос, сотрясение мозга и разбитое сердце. Адель говорит, что разочаровалась в любимом человеке. Вместе с тем в полицию девушка заявлять не собирается, пишет ИА «NewTimes.kz».

«Мы пришли со свадьбы в три часа ночи. Он сильно напился, в хлам. И ревновал меня ко всем. Друзья попросили меня отвезти его домой. Я его забрала. Дома началось: почему он к тебе подошел, почему ты меня в клуб не отпустила, почему отвезла домой. А он напился до такой степени, что лез драться с пацанами», - продолжает Адель.

По словам девушки, дома между молодыми людьми началась ссора.

Результатом вспышки ревности стал сломанный нос, сотрясение мозга и разбитое сердце. Адель говорит, что разочаровалась в любимом человеке. Вместе с тем в полицию девушка заявлять не собирается.

«Какая полиция? Нет. Он ничего не помнит. Он извинялся, просил прощения, звонил, писал. Не помнит даже, что мы ругались. Я его и так наказала тем, что рассталась с ним. С меня хватит», - заверила Адель.

«Он носил меня на руках. Делал все для меня. Но вдруг, когда я буду беременна, буду замужем, он поднимет руку на меня? В общем, мы расстались, все. Я его не прощу. На его звонки и sms не отвечаю. Пусть он хоть всю жизнь называет меня тварью и шлюхой. Я не хочу, чтобы дети росли в такой семье. Он надеется на то, что я его прощу. Но этого не будет», - заявила алматинка.



Таким образом, Адель хочет призвать женщин не терпеть издевательства и насилие от мужчин.



«Пусть люди знают, я не буду молчать. Я сейчас лежу и страдаю, а он должен лежать дома. Пусть все знают. Я хочу, чтобы кто-то для себя сделал какие-то выводы. Зачем мне позориться на всю страну просто так? Это не просто ссоры, это катастрофа. Пусть каждый для себя поймет, даже будучи замужем. Не надо терпеть бытовое насилие», - высказалась девушка.

«Дорогая Моя Прости меня дурака! Миллион извинении моих не хватит, что бы ты могла простить такое! Никогда не ожидал от себя такого, и ненавижу себя сейчас за это! Самое ужасное что я потерял тебя и виновен в этом тока Я! До сих пор не могу понять как так получилось и почему я так сделал! Я обещаю больше не появлюсь твоей жизни! Прости меня чудо моё... (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. NT)», - написал молодой человек на своей странице.