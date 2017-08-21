﻿ ​Состояние братьев, пострадавших при взрыве газа в Актобе, тяжелое

​Состояние братьев, пострадавших при взрыве газа в Актобе, тяжелое

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​Состояние братьев, пострадавших при взрыве газа в Актобе, тяжелое

Взрыв бытового газа произошел в Актобе по улице Кошевого вечером 15 августа, сообщает «Диапазон».

«Сигнал к нам поступил в 20-09, - сообщили в департаменте по ЧС. - В сарае частного дома из-за утечки пропана произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В 20-21 пожар локализовали. Пострадали двое - парни 1999 и 2000 годов рождения. У первого обожжено 85% тела, у второго 95% тела».

Как выяснилось, пострадавшие - братья. Старший находится в БСМП. По сообщению главврача больницы Рахимжана Арыстана, больного перевели из реанимации в отделение, состояние пока тяжелое, за ним ухаживает мама.

Младший брат, которому 17 лет, находится в детской больнице.

«Больной тяжелый, но дышит уже сам, без аппарата, находится в реанимации», - сообщили врачи.

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