﻿ 15-летнего любителя селфи сняли с высоковольтного столба в СКО

15-летнего любителя селфи сняли с высоковольтного столба в СКО

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15-летнего любителя селфи сняли с высоковольтного столба в СКО

Ради эффектного снимка 9-классник из Мамлютки взобрался на высоковольтный столб с мобильным телефоном, передает ИА «NewTimes.kz».

Он и сам не заметил, в какой момент его поразило током.

По словам начальника ОВД Мамлютского района майора полиции Серика Альжанова, сотрудниками ЧС, электриками, полицейскими была проведена целая операция по спасению подростка. Было отключили напряжение, школьник был снят со столба и в срочном порядке госпитализирован.

«Этот случай закончился для любителя «себяшки» лишь ожогами. Кстати, заветное фото на столбе так и не сохранилось на телефоне. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, состояние здоровья стабильное. Однако тенденция увлечения подростками экстремальными селфи вызывает тревогу. Дети видят эффектный снимок на высотных зданиях, на фоне воды и других, казалось бы, не таящих опасности местах», - отметили в пресс-службе ДВД СКО.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя 1870
1870
Вообще это металлическая опора, к столбу имеет отдаленное отношение. Не читая самой новости, думал как подросток залез на столб (обычно это железобетонное или деревянное изделие, конструкция бывает Л-образным или прямым) без когтей... Зашел, увидел и понял.
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09.08.2017, 19:35
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