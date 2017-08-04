﻿ ​Сотрудников колонии-поселения, пытавших осужденного, отправили за решетку

Отбывавшего срок в колонии-поселения пристегивали наручниками к дверям камер, избивали. Избитый сбежал из колонии и сообщил о пытках в прокуратуру. Сотрудники уверяли, что пыток не было, действовали по закону, сообщает «Диапазон».

Осужденный Султанбек Нуржанов остаток срока отбывал в колонии-поселении. Там между ним и исполняющим обязанности начальника контролерского отделения Даулетом Баймановым произошел конфликт. Нуржанов смотрел через окно на двери за очередью у КПП, осужденные собирались на работу. Байманов проходил мимо и сказал заключенному: «Кто пасет – тот … сосет». Нуржанов в ответ заметил, что «г-н капитан» не должен так грубо разговаривать. Это не понравилось Байманову и он заставил его зайти в помещение, ударил арестанта головой о стену, сказано в материалах уголовного дела. К двум соседним дверям камер наручниками пристегнули руки Нуржанова и стали растягивать, причиняя тому невыносимую боль. Переодели его в желтую робу, как нарушителя. Байманов заставлял написать Нуржанова объяснительную, что претензий не имеет, тот отказывался. Он попросился в туалет и в какой-то момент сбежал из колонии, преодолел два ограждения высотой в 3 и 5 метров. Добрался в прокуратуру и сообщил им о пытках.

На Байманова возбудили уголовное дело по статье «пытки». Также вместе с ним на скамье подсудимых оказались два его помощника - контролер Дамир Сухашев и оперуполномоченный Гумар Ержанов.

– Я спрашивал, за что со мной так поступают, - рассказывал в суде потерпевший, - я понимал, что если напишу объяснительную, как он требовал, то меня вернут в колонию в Эмбу. А у меня до освобождения оставалось 4 месяца. Я принял решение, что надо бежать и обратиться в прокуратуру. Так думал: если останусь, то сделают инвалидом.

Подсудимые сотрудники вину в преступлении не признали.

- Мы защищаем права и интересы граждан, исполняем долг перед родиной, выполняем все нормативно-правовые акты, - говорил в прениях Байманов, - мы забываем о том, что осужденные сами постоянно нарушают закон, потом обвиняют нас в пытках, хотят нас сделать крайними. Где написано, что осужденные поменявшие режим содержания, не являются осужденными, у них такие же права и обязанности. И какая разница, учреждение максимальной безопасности, средней или минимальной. Там все отбывают срок по приговору суда, и там далеко не ангелы. Осужденные за время пребывания в местах лишения свободы должны доказать, что встали на путь исправления. Нуржанов это не доказал, он освободился по окончанию срока. Наши действия были законны. Обвинение утверждает, что мы опасны для общества. Но за всю свою карьеру, за 30 лет жизни, я ни разу не представлял угрозу для граждан Казахстана.

Все трое просили оправдательного приговора. А адвокат Байманова уверяла суд, что он вообще не мог грубо выражаться, так как воспитывался в семье интеллигентов. Конфликт между ним и Нуржановым произошел на глазах у девушки последнего. И адвокат предположила, что Нуржанов просто хотел показать себя перед ней и другими осужденными, что не боится сотрудников.

3 августа судья Гульнар Тлепова огласила приговор. Дамир Сухашев и Гумар Ержанов получили по 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Даулета Байманова приговорили к 3,5 годам заключения. Приговор в законную силу пока не вступил.