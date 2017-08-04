﻿ В Актобе осудили фальшивомонетчика

Актюбинец печатал фальшивые пятитысячные купюры на принтере.

За 6 месяцев 2017 года Служба экономических расследований при Комитете госдоходов Министерства финансов РК изъяла из оборота 1 млн тенге.

За этот период зафиксировано 191 преступление, связанное с фальшивыми деньгами, передает «Казинформ» со ссылкой на главу управления КГД Армана Есембаева.

«Из незаконного оборота изъято 571 поддельный тенге на общую сумму 986 600 тенге. Кроме того, обнаружено 37 купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов США, 3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 12020 российских рублей», - сообщил спикер.

Так, в Актюбинской области следователи выявили изготовителя фальшивых денежных купюр и группу сбытчиков. Ранее судимый фальшивомонетчик изготавливал ненастоящие деньги с помощью принтера. Специализировался он на пятитысячных купюрах. Его «партнеры» сбывали бумажки в Уральске и Актобе. Сбытчики получили по 5 лет и более. А в отношении самого изготовителя фальшивок следствие еще продолжается.