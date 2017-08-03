﻿ Мать пропавшей в Бахрейне казахстанки рассказала подробности ее исчезновения

Сообщается, что Тагина проживала в Астане и работала в лаборатории.

По словам матери пропавшей девушки, девушка не вернулась с работы. Обеспокоенные родители начали её искать и выяснили, что дочь никому не сказав, улетела в Арабские Эмираты, а затем в Бахрейн. И уже оттуда написала матери сообщение, что устроилась горничной в один из отелей. Якобы туда её пригласила некая женщина, она же оплатила билет. Тагина скинула даже фотографию комнаты, в которой остановилась и короткое видео. После этого на связь больше не выходила.

«Мама, нет такого, чтобы люди продали. Меня будут встречать с вокзала». Я ей говорю, покажи, где ты. Она уже снимает, нашла где-то комнату. «С кем ты?». «Нас четверо. Со мной четыре девушки». Покажи хоть одно лицо, с кем ты. Она не показала. Темно, но у нее глаза испуганные», - сказала мать пропавшей Тагины Матлюба Ханжанова.

Напомним, что 28 июля уроженка Астаны пересекла границу ОАЭ с Бахрейном и до сих пор не вышла на связь.