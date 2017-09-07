﻿ Паркет и ламинат планируют производить в Актобе

Паркет и ламинат планируют производить в Актобе

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Паркет и ламинат планируют производить в Актобе

Завод по производству паркета, ламината и других изделий из дерева с ориентиром на экспорт в страны ЕАЭС, ЦА и Иран может появиться в Актюбинской области. Об этом "Диапазону" сообщили в пресс-службе облакимата.

Перспективы создания предприятия обсудил глава региона Бердыбек Сапарбаев в ходе встречи с руководством турецкой транснациональной корпорации "Yildizdar Yatirim Holding".

Объем инвестиций может составить 150 млн. долл. США, появится 500 новых рабочих мест.

Следует отметить, что в 2015 году в РК было импортировано 6,8 млн. кв. м. ламината, в 2016 – 5,3 млн. кв. м. В целом, емкость казахстанского рынка составляет 18-23 млн. долларов США.

"Yildizlar Yatirim Holding" - одна из быстроразвивающихся турецких транснациональных корпораций с годовым оборотом в более 2 млрд. долл. США, дочерние компании которой работают в отрасли логистики, осуществляют производство строительных материалов (лесопереработка), удобрений, химической промышленности, металлургической отрасли, недвижимости и других направлений. Холдинг владеет порядка 20 заводами, в том числе, в настоящее время инвестирует в США и Румынию.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
А есть вообще финансовые расчеты, что это будет выгодно производить у нас (где последние березы с карагачами путают и вырубают)? 
Всё-таки паркет и ламинат они не из песка же вроде делаются?)
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07.09.2017, 16:42
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
есть, сейчас вам лично вышлют ) Наверняка есть, елки-палки, ну турки наверняка не будут инвестировать в заведомо невыгодный бизнес. Вполне можно предположить, что и там тоже есть экономисты вашего уровня wassat
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07.09.2017, 16:46
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Не факт, турки конечно дельцы и бизнесмены отменные. но о скольки уже эдаких ГЛОБАЛЬНЫХ проектах в нашей области с иностранцами договорено... а воз и ныне там!

Nokia5800, Вы мне скажите лучше, на вас сейчас не турецкая рубашка актюбинского пошива надета?Вооот... то то же!!! А ведь завод должен уже год как работать))))
Так что всё это еще бабка надвое сказала) 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-economy/81161-muzhskie-rubashki-budut-shit-v-aktobe.html
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07.09.2017, 16:58
фото пользователя Красава
Красава
У нас сначала построят. потом думают. потом в банкротство  уходят.
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08.09.2017, 07:55
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