﻿ В Казахстане цены на топливо сравняют с российскими

В Казахстане цены на топливо сравняют с российскими

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В Казахстане цены на топливо сравняют с российскими

Первый признак нового повышения цен на горючее – это его дефицит. Уже в начале сентября топливо невозможно было купить сразу в трех городах Карагандинской области, пишет sputniknews.kz.

Острую нехватку бензина ощутили в Жезказгане, Сатпаеве и Улытау. Ответственные чиновники возникший дефицит на заправках объяснили закрытием на плановый ремонт сразу двух нефтеперерабатывающих заводов и пообещали эту ситуацию быстро исправить.

"После того как бензин в Казахстане ушел в "свободное плавание", розничные цены на топливо определяет рынок, государство избавило себя от "головной боли" − каждый раз объяснять народу. почему растут цены", − говорит эксперт.

В Казахстане причины для повышения цен на топливо имеются почти всегда. Но, по мнению эксперта, главная причина в принятом решении к 2025 году создать единый рынок энергоресурсов в рамках ЕАЭС. Это значит, что к указанной дате наши цены должны догнать российские. В России цена топлива примерно на 50% выше, чем в Казахстане. Чтобы цены сравнялись, нам надо будет прийти к одинаковой структуре ценообразования на тот же бензин, то есть сделать как в России, где около 60% стоимости литра горючего - это налоги.

Кроме того, цены на топливо продолжают догонять инфляцию: с начала года бензин подорожал в среднем на 4,3%, дизель - на 11,1% при официальной инфляции в 6-8%.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Я думаю что на всем этом фоне, мы далеки от зарплат Россиян. И если и идти на подобные шаги, а это понятно куда мы идем, то и социальные пакеты населения должны уровняться. Плюс к тому, наше тенге еще не в состоянии конкурировать с рублем.  
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