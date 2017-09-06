﻿ 100 миллионов тонн нефти добыли в Актобе за 20 лет

На встрече также затронули вопросы увеличения заработной платы, сохранения рабочих мест и повышения квалификации казахстанских специалистов, сообщает "Диапазон".

Сегодня в Актюбинске действуют более 700 иностранных компаний. Среди них CNPC занимает особое место. За 20 лет совместной работы в регионе добыли более 100 миллионов тонн нефти, а объем инвестиций превысил 13 млрд. долларов.

Глава региона отметил, что между Казахстаном и Китаем сложились тесные партнерские отношения, построенные на взаимовыгодном сотрудничестве.

Ван Дун Цзинь поблагодарил за совместную работу и заверил, что до конца года будет разработан план по повышению зарплаты и обучению местных кадров.