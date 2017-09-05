﻿ Народный банк купил 99,72% простых акций Qazkom

Народный банк купил 99,72% простых акций Qazkom

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Народный банк купил 99,72% простых акций Qazkom

Народный банк Казахстана сообщает, что на 29 августа 2017 года завершено приобретение акций банка Казком.

Банк стал владельцем 99,72% простых акций, находящихся в обращении и 23,55% привилегированных акций АО "Казкоммерцбанк", пишет informburo.kz.

Срок приёма от акционеров заявлений на продажу принадлежащих им акций Qazkom, а также глобальных депозитарных расписок, истёк 9 августа 2017 года.

Так, Народный банк приобрёл 13,6 млн штук простых акций по цене 142,67 тенге за штуку и 31 311 штук привилегированных акций по цене 71,55 тенге за одну акцию. Также более 17 млн депозитарных расписок по цене от 0,43 до 0,86 доллара за штуку.

В начале марта 2017 года Казком подписал меморандум по потенциальной продаже контрольного пакета Народному банку. Halyk bank заявил о покупке 96,81% простых акций Казкома. Перед этим БТА Банк полностью погасил свою задолженность перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге.

Народный банк и Казкоммерцбанк по итогам первого квартала 2017 года заняли первое и второе места соответственно по объёму активов среди 33 банков Казахстана. Чистый доход Народного банка составил 38,5 млрд тенге, что на 68% больше, чем в прошлом году.

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