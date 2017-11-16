﻿﻿ Сбившая "пьяного мальчика" получила три года колонии-поселения

Женина признала вину лишь частично и просила назначить ей условное наказание, поскольку она воспитывает несовершеннолетнюю дочь, пишет life.ru.

Суд приговорил Ольгу Алисову, сбившую шестилетнего Алёшу Шимко в подмосковном городе Балашихе, к трём годам в колонии-поселении. Такое решение вынес сегодня Железнодорожный городской суд Московской области.

Суд посчитал, что вина Алисовой за время следствия была полностью доказана. В частности, она не оценила обстановку, говорила по телефону за рулём, нарушила скоростной режим и в результате сбила ребёнка.

Кроме того, суд постановил полностью удовлетворить размер компенсации материального ущерба в размере 60 тысяч рублей и морального вреда в размере двух с половиной миллионов рублей. При этом семья погибшего ребёнка заявляла иск в 10 миллионов.

Женщина согласилась с тем, что её автомобиль повлёк смерть человека, однако при этом настаивала на том, что это был несчастный случай.

Более того, обвиняемая в последнем слове просила суд назначить ей условный срок либо предоставить возможность воспитывать дочь до достижения ею 14-летнего возраста. По словам Алисовой, её несправедливо "выставили монстром". Суд она также назвала несправедливым.

Напомним, трагический инцидент произошёл в Балашихе в апреле этого года. Широкий резонанс дело получило после сообщений о том, что сбитый мальчик был якобы мертвецки пьян. Вывод о таком его состоянии сделал судмедэксперт. Затем ему предъявили обвинение в халатности.