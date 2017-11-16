﻿﻿ Двое заключенных "Бутырки" покончили с собой в одной камере

Двое заключенных психиатрической больницы СИЗО "Бутырка", доставленные из "Матросской тишины" совершили самоубийство в одной и той же камере с интервалом менее 12 часов, сообщила "Интерфаксу" в среду член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

- 10 ноября около 01:40 ночи находившийся в камере 40-летний мужчина попытался покончить с собой, был экстренно доставлен в НИИ им.Склифосовского, где скончался. Позже, около 09:00, переведенный на место погибшего в ту же камеру 30-летний мужчина совершил самоубийство, - сказала Меркачева.

Она отметила, что, как правило, если в камере кто-то погибает, то остальных заключенных размещают по другим камерам, а место происшествия опечатывают для проведения следственных действий. Однако, в данном случае этого не произошло.

- Причем, оба мужчины ранее пытались покончить с собой в "Матросской тишине", откуда они были доставлены в больницу СИЗО "Бутырка" с диагнозом "склонность к суицидам", - сказала она, отметив, что попытки самоубийства в "Матросской тишине" должны были привести к служебной проверке.

Меркачева рассказала, что есть много причин, по которым заключенные совершают самоубийство. Это может быть не только психологическое состояние, но и давление со стороны других заключенных, болезнь. У нас даже был случай, когда человек пытался сделать это, потому что страдал клаустрофобией и не мог находиться в заключении.

Она добавила, что заключенные являются фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств.