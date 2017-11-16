﻿﻿ Метро Петербурга может уйти под воду

Метрополитен Санкт-Петербурга может быть затоплен в ближайшее время из-за некачественных материалов, использованных при прокладке подводных тоннелей. Такие выводы сделала спецкомиссия Ростехнадзора, сообщает iz.ru.

Поводом для неутешительного прогноза стали тоннели и вестибюли станций «Новокрестовская» и «Большой проспект». Эксперты ведомства осмотрели сооружения и обнаружили существенные расхождения с проектом, которые способны повлиять на прочность конструкций и безопасность пассажиров.

По мнению специалистов, в Петербурге могут повториться события 70-х годов, когда подземные воды затопили тоннель и могли прорваться дальше, но их удалось остановить при помощи специальных заглушек. Однако сейчас защитить метро будет нечем, поскольку перемычки никто не поставил.

- В итоге вода попадает в строящийся тоннель, уничтожает действующие станции зеленой ветки, а затем через переходы затапливает остальные направления. Воды в Петербурге много - хватит уничтожить абсолютно всё подземное сообщение, - поясняет портал.